رونالدو مقابل نيمار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 نوفمبر 2020

كشفت تقارير صحفية إيطالية رغبة ​يوفنتوس​ الايطالي في إجراء صفقة تبادلية ضخمة مع باريس سان جيرمان بالتخلي عن كريستيانو ​رونالدو​ مقابل الحصول على خدمات ​نيمار​.



وينتهي عقد البرتغالي كريستيانو رونالدو مع يوفنتوس في حزيران 2022 وهو نفس الوقت الذي ينتهي فيه عقد نيمار دا سيلفا لذا قد تكون الصفقة التبادلية ممكنة.

وكانت الاحاديث تناولت رحيل رونالدو الى ريال مدريد الاسباني او مان يونايتد الانكليزي من جديد كونه ليس مرتاحا في ايطاليا الا ان المشكلة هل سيقدر البي اس جي او اليوفي تحمل راتبي نيمار ورونالدو الباهظين في ظل ازمة كورونا.