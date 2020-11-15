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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مانشستر سيتي يقتحم صفقة مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 نوفمبر 2020
لا يزال نجم نادي أستون فيلا جاك غريليش هدفاً لنادي مانشستر يونايتد رغم تجديد تعاقده مع الفيلانز حتى العام 2025.
وأشار صحيفة "ديلي ستار" الإنكليزية إلى أن نادي مانشستر سيتي يرغب أيضاً في الحصول على خدمات غريليش في المستقبل القريب.
وأضافت أن اللاعب الإنكليزي نال إستحسان مسؤولي السكاي بلو في ظل تطوره مع أستون فيلا.
وختمت الصحيفة بأن "غريليش بات محور اهتمام مانشستر سيتي، وسيحاول حسم الصفقة لصالحه والتفوق على مانشستر يونايتد في العام 2021 علماً أن الأخير فشل بضم اللاعب في الميركاتو الصيفي الماضي بسبب مطالب ناديه المادية".
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