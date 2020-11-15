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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دي بروين: ما يحصل مع هازارد مزعج والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 نوفمبر 2020
عبر الدولي البلجيكي ونجم نادي مان سيتي الانكليزي كيفين دي بروين عن أسفه لغياب مواطنه إيدين هازارد نجم ريال مدريد الاسباني عن مباريات المنتخب هذا الشهر بعد إصابته بفيروس كورونا.
وقال دي بروين لصحيفة ليكيب الفرنسية: "ما يحدث لهازارد أمر مؤسف للغاية".
وأضاف: "بدأ يستعيد مستواه بعد غياب طويل بسبب الاصابات ولكن من المؤسف أن يصاب بكورونا في هذا التوقيت".
وتابع: "أتمنى أن يعود قريبًا وبصحة جيدة وانا متأكد من أنه عندما يستعيد لياقته سيقدم ما يجب عليه فعله".
وانهى حديثه بالقول: "ليس لدي أي شك في انه سيعود اقوى مما كان".
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