دي بروين: ما يحصل مع هازارد مزعج

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 نوفمبر 2020

عبر الدولي البلجيكي ونجم نادي ​مان سيتي​ الانكليزي كيفين ​دي بروين​ عن أسفه لغياب مواطنه إيدين ​هازارد​ نجم ​ريال مدريد​ الاسباني عن مباريات المنتخب هذا الشهر بعد إصابته بفيروس كورونا.



وقال دي بروين لصحيفة ليكيب الفرنسية: "ما يحدث لهازارد أمر مؤسف للغاية".

وأضاف: "بدأ يستعيد مستواه بعد غياب طويل بسبب الاصابات ولكن من المؤسف أن يصاب بكورونا في هذا التوقيت".

وتابع: "أتمنى أن يعود قريبًا وبصحة جيدة وانا متأكد من أنه عندما يستعيد لياقته سيقدم ما يجب عليه فعله".

وانهى حديثه بالقول: "ليس لدي أي شك في انه سيعود اقوى مما كان".