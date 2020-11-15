شكرا لقرائتكم مران الإسماعيلي .. ريكاردو يركيز علي العرضيات ورفع الحمل البدني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واصل فريق الكرة الأول بالإسماعيلى تدريباته اليومية ضمن برنامج الاعداد لخوض منافسات الموسم الجديد إضافة للبطولة العربية حال استكمال منافساتها ، ويخوض الفريق ودية غدا أمام فريق السكة الحديد من أجل تجهيز جميع العناصر استعدادا لانطلاق المنافسات.

واشتمل المران على مجموعة من الجمل الفنية والتكتيكية أبرزها سرعة التحول من الدفاع للهجوم فضلا عن تخصيص جملة فنية من الكرات العرضية وسبل ترجمتها لأهداف ، كما تطرق المران لتدريبات بدنية شاقة من أجل الإرتقاء بالمعدلات البدنية للاعبين قبل أن يختتم بتقسيمة حماسية.

وينتظر نادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف.

ويتمسك الاسماعيلى بحلم التتويج باللقب العربى لأول مرة فى التاريخ بعد وصول الدراويش للمباراة قبل النهائية، وهى البطولة المتبقية للفريق لإنقاذ موسمه من الغضب الجماهيرى عقب وداع الكأس والتراجع الكبير فى بطولة الدورى.