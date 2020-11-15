بعثة منتخب تخضع لمسحة فيروس كورونا في فندق الإقامة بتوجو

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جدة - عمرو شويل خضع لاعبو منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري لمسحة فيروس كورونا استعداد لمباراة توجو علي ملعب كجيه في الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لكاس الأمم الأفريقية 2022 التي تستضيفها الكاميرون. خاض لاعبو المنتخب تدريبات بدنية خفيفة أمس عقب مباراة توجو التي اقيمت بالقاهرة وحقق المنتخب الفوز بهدف دون رد أحرزه محمود الونش. أعلن الجهاز الطبي لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم بقيادة الدكتور محمد أبوالعلا، سلبية المسحة التى خضعت لها بعثة المنتخب عقب نهاية مباراة توجو والتي فاز بها فريقنا الوطني بهدف نظيف خلال منافسات الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة لكاس الأمم الأفريقية بالكاميرون وخضع جميع أفراد البعثة إلي مسحة جديدة داخل استاد القاهرة بخلاف البرتوكول الموجود ضمن إرشادات الكاف للاطمئنان علي سلامة الجميع.

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