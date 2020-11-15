شكرا لقرائتكم أموتو ينتظم في مران المصري استعدادا للموسم الجديد.. صور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتظم النيجيري أوستين أموتو مهاجم المصري في المران الجماعي للفريق الذي أقيم اليوم بشرم الشيخ،كان اللاعب قد أدى مرانًا منفردًا على هامش مران الأمس نظرًا لوصوله قبل المران بساعات قادمًا من نيجيريا.

هذا وقد ظهر اللاعب بمستوى فني وبدني جيد للغاية استحق معه إشادة الكابتن علي ماهر.

من ناحية أخري استبعد مسئولو نادى الزمالك ضم كريم العراقى، الظهير الأيمن للمصري البورسعيدي والمنتخب الأولمبي، فى الموسم المقبل، خاصة بعدما ضم الأبيض التونسى حمزة المثلوثى، لتدعيم الجبهة اليمنى للفريق فى الفترة المقبلة، بالإضافة إلى تجديد عقد حازم إمام، لاعب الفريق، لمدة موسمين، إلى جانب تواجد الصاعد أحمد عيد، فى هذه الجبهة، وهو ما يعنى عدم الحاجة لضم ظهير جديد، بعدما تم عرضه على الزمالك خلال صفقة انتقال أحمد رفعت، صانع ألعاب الفريق الأبيض إلى النادي البورسعيدي، بشكل رسمى، مقابل 6 ملايين جنيه.

جاء ذلك بعدما عقدت جلسة مفاوضات تم إنهاء خلالها كل الأمور مع مرتضى منصور رئيس النادى وكذلك أمير مرتضى المشرف العام على الكرة، وشهدت هذه الجلسة عرض وسطاء بين الناديين إن يتم إدخال كريم العراقى فى الصفقة، إلا أن مسئولى القلعة البيضاء استبعدوا هذا العرض خاصة مع وجود ترشيح لرجب بكار ظهير بيراميدز للانضمام إلى الأبيض.