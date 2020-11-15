شكرا لقرائتكم بعثة منتخب مصر تصل إلى لومى استعدادا لمواجهة توجو الثلاثاء المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصلت منذ قليل بعثة منتخب مصر، إلى العاصمة التوجولية لومى، وذلك استعدادا لمواجهة توجو، فى المباراة التى ستقام بعد غد، الثلاثاء، فى الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2022، وتضم بعثة منتخب مصر، لاعبى المنتخب والجهاز الفنى للفراعنة بجانب جمال محمد على ومحمد فضل عضوى اللجنة الخماسية بالجبلاية وسافر محمد فضل بدلا من عمرو الجناينى رئيس اتحاد الكرة.

وقرر حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، الاكتفاء بمران وحيد فى العاصمة التوجولية لومى استعداداً لمباراة الإياب المقرر لها الثلاثاء المقبل، حيث منح البدرى راحة للاعبين من التدريبات اليوم على أن يخوض الفراعنة مرانا وحيدا غداً استعداداً للمباراة، وكان لاعبو المنتخب البدلاء والذين شاركوا فى أجزاء قليلة من المباراة أدوا مرانا بدنيا فى الملعب عقب مباراة توجو أمس.

وقرر حسام البدرى استبعاد عمرو السولية، لاعب الأهلى والمنتخب، من رحلة توجو بعدما تأكد إيقافه وعدم مشاركته فى مباراة الإياب لحصوله على الإنذار الثانى أمس فى المواجهة التى انتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف سجله محمود الونش.

وحقق منتخب مصر فوزا صعبا ومهما على منتخب توجو بهدف دون رد فى الجولة الثالثة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون، بهدف أحرزه محمود حمدى الونش فى الدقيقة 53 برأسية متقنة من تمريرة محمد النني.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد منتخب مصر للنقطة 5 ويتصدر المجموعة السابعة، متفوقاً بفارق الأهداف على منتخب جزر القمر صاحب المركز الثانى برصيد 5 نقاط، ثم كينيا 3 نقاط فى المركز الثالث وتوجو فى المركز الرابع والأخير برصيد نقطتين.