شكرا لقرائتكم حسام البدري يشرح للاعبيه إيجابيات وسلبيات مباراة توجو بالقاهرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

حرص حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الاول لكرة القدم علي مناقشة ايجابيات وسلبيات مباراة المنتخب التي اقيمت امس امام توجو والتي شهدت فوز الفراعنة بهدف دون رد تصدر به الفراعنة قمة المجموعة السابعة برصيد ٥ نقاط في البطولة المؤهلة لكاس الامم الافريقية.

ودخل البدري في نقاش مع اكثر من لاعب خلال تواجدهم بالطائرة التي تقل الفراعنة الي توجو لمواجهتها الثلاثاء المقبل ابرزهم محمد الشناوي و محمد النني و طارق حامد .

أعلن الجهاز الطبي لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم بقيادة الدكتور محمد أبوالعلا، سلبية المسحة التى خضعت لها بعثة المنتخب عقب نهاية مباراة توجو والتي فاز بها فريقنا الوطني بهدف نظيف خلال منافسات الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة لكاس الأمم الأفريقية بالكاميرون

وخضع جميع أفراد البعثة إلي مسحة جديدة داخل استاد القاهرة بخلاف البرتوكول الموجود ضمن إرشادات الكاف للاطمئنان علي سلامة الجميع.