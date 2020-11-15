شكرا لقرائتكم تعرف على سر منع طارق مصطفى من السفر مع بعثة المنتخب لتوجو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

تخلف طارق مصطفي مدرب منتخب مصر عن السفر مع بعثة الفريق الي توجو لمواجهتها في السادسة مساء يوم الثلاثاء المقبل بسبب انتهاء جواز السفر الخاص به.

وتوجه طارق مصطفي بالتنسيق مع مسؤولو اتحاد الكرة الي مجمع التحرير لاستخراج جواز سفر جديد علي ان يلحق ببعثة المنتخب اليوم او غدا .

أعلن الجهاز الطبي لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم بقيادة الدكتور محمد أبوالعلا، سلبية المسحة التى خضعت لها بعثة المنتخب عقب نهاية مباراة توجو والتي فاز بها فريقنا الوطني بهدف نظيف خلال منافسات الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة لكاس الأمم الأفريقية بالكاميرون

وخضع جميع أفراد البعثة إلي مسحة جديدة داخل استاد القاهرة بخلاف البرتوكول الموجود ضمن إرشادات الكاف للاطمئنان علي سلامة الجميع.