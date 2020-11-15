شكرا لقرائتكم مدرب بيراميدز الجديد يشيد بشريف إكرامى في تدريبات الفريق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نال شريف إكرامى حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، إشادة من الجهاز الفنى بقيادة الأرجنتينى رودولفو أروابارينا، وخالد عبد الله مدرب الحراس، خاصة وإن الحارس بعيد عن المشاركة منذ فترة كبيرة، إلا إنه كان حريص على خوض فترة تأهيل وإعداد خلال تواجده فى المنزل، مستغلاً فترة توقف النشاط الرياضى بسبب انتشار فيرس كورونا، ليُعيد الحارس لياقته البدنية ويعود للمنافسة من جديد.

وأشاد الجهاز الفنى لبيراميدز بمستوى شريف إكرامى، لتشتعل المنافسة مع المهدى سليمان "الحارس الأول للفريق" وأحمد الشناوى، خاصة وإن كل منهما يرغب فى إثبات امكانياته والعمل على حجز مقعد أساسى فى مركز حراسة مرمى بيراميدز بالموسم الجديد.

ويبلغ شريف إكرامى من العمر 37 عا، وتبلغ القيمة التسويقية 300 ألف يورو، وانضم للفريق الأول للأهلى عام 2004، حقق 18 بطولة مع الأحمر، بطولة الدورى 7 مرات، كأس مصر مرة واحدة، السوبر المصرى 5 مرات، دورى أبطال أفريقيا مرتين، كأس الكونفدرالية مرة واحدة، السوبر الأفريقى مرتين.

وتعاقد بيراميدز مع شريف إكرامى لينضم إلى صفوف فريق الكرة بالنادي بداية من الموسم المقبل في صفقة انتقال حر، لمدة 3 سنوات مقبلة، بعد أن رحل اللاعب عن النادى الأهلى.