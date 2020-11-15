شكرا لقرائتكم شاهد .. انطلاق النسخة الـ48 من الدورة الرياضية للجامعات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انطلقت النسخة الثامنة والأربعون من الدورة الرياضية لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية "دورة الشهيد الرفاعي" والتي تقام تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. بدأ حفل افتتاح الدورة الذي اقيم في العاصمة الادارية الجديدة بطابور عرض لفرق الجامعات المشاركة في الدورة ثم عزف السلام الجمهوري، ثم كلمة الدكتور مجدي القاضي رئيس الجامعة الكندية، وبعدها اعطى كل من الدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات والدكتور هشام الجيوشي السكرتير العام للاتحاد اشارة بدىء الدورة. وشهدت منافسات اليوم الاول للدورة انطلاق بطولتي الدارتس والقوس والسهم بحضور رئيسي اتحادي القوس والسهم الدكتور علاء جبر والدارتس اللواء يحيى عبد القادر.

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