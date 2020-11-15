شكرا لقرائتكم خبر عن حارسا الشارقة والنصر يخطفان الأضواء قبل قمة الجمعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

رصد «الخليج الرياضي» عدد الدقائق التي حافظ فيها حارسا النصر والشارقة على نظافة الشباك في مبارياتهما مع فريقهما بدوري الخليج العربي وذلك قبل المواجهة النارية بين «الملك» و«العميد» الجمعة 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري في الجولة السادس.

وبقي أحمد شامبيه حارس فريق النصر محتفظاً بنظافة شباك فريقه 416 دقيقة، ويعتبر هدف زايد العامري مهاجم الجزيرة الوحيد الذي هز شباك شامبيه، وكان ذلك في الدقيقة 34 من مباراة النصر والجزيرة في الجولة الأولى من الدوري وبقي شامبيه محافظاً على نظافة شباكه 11 دقيقة في الشوط الأول و45 دقيقة زمن الشوط الثاني بالإضافة إلى 4 مباريات متتالية في الدوري.

فيما اهتزت شباك عادل الحوسني 4 مرات خلال 5 مباريات وكان أول هدفين على الشارقة في مباراته مع ضيفه الفجيرة التي انتهت لمصلحة الشارقة 4-2، ومرة أمام الوحدة التي انتهت بفوز الشارقة 2-1 ومرة أمام العين(2-1 )،وظل عادل الحوسني محفظاً على نظافة شباكه في آخر مباراتين أمام الظفرة والجزيرة وكان هدف المدافع العيناوي محمد شاكر من ضربة رأسية في الدقيقة 81 من مباراة الشارقة والعين هو آخر هدف هز شباك عادل الحوسني، وبذلك يكون الحوسني محافظاً على نظافة شباكه لمدة 189 دقيقة مقابل تفوق شامبيه بالأفضلية على كافة حراس المرمى في الدوري بعدد الدقائق التي تبلغ 416 دقيقة.

والسؤال الذي يطرح نفسه من ينال شرف هز شباك شامبيه بعد العامري مهاجم الجزيرة بعد أن فشل مهاجمو 4 فرق هي عجمان وحتا وخورفكان والوصل في ذلك؟ ومن يستطيع من مهاجمي النصر هز شباك الحوسني بعد صيام مهاجمي الظفرة والجزيرة عن هزها لمدة 180 دقيقة؟

ويعتبر الحوسني وشامبيه من أكثر الأسماء تداولاً عند جمهور الفريقين عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتعتبر من المرات النادرة التي يتصدر فيها حارسا مرمى المشهد وحظي الجناح ريان منديز نجم «العميد» الجديد باهتمام جماهيري كبير وهو يشارك مع منتخب بلاده أمام منتخب رواندا في التصفيات الإفريقية المقرر لها في 17 نوفمبر الحالي، وعقب صفارة النهاية سيغادر مباشرة من مطار العاصمة الرواندية كيغالي صوب دبي.

وزاد اسم منديز أهمية في القمة، كونه منتقل من الشارقة إلى النصر وتعتبر هذه أول مباراة له ضد فريقه السابق.

وكان الشارقة محظوظاً ببقاء محوره شوكوروف مع منتخب بلاده في معسكره بدبي،كما سيكون سيبستيان تيغالي تحت المجهر أيضاً بعدما كان في الصيف قريباً من «الملك» ولكنه اختار النصر في اللحظات الحاسمة للصفقة التي تنافس حولها الناديان.

كما أن سالم صالح لاعب النصر السابق ونادي الشارقة الحالي قد يكون متواجداً في قائمة اللقاء، في حال مشاركته بديلاً لويلتون سواريز الذي عانى الإصابة في مباراة الجزيرة الأخيرة ولم يبدأ التدريبات سوى الأحد.