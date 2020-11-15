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صلاح يستكمل حجر كورونا في الجونة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”
 كشف مصدر مقرب من محمد صلاح نجم منتخب مصر لكرة القدم، ونادي الانجليزي أنه سافر إلى الجونة بناء على طلبه لاستكمال علاجه وفترة الحجر المطلوبة من فيروس كورونا، وذلك عبر سيارة معقمة، وأنه سيقيم هناك في فيلا على البحر.
وتابع المصدر بأن محمد صلاح سيقيم في الجونة لمدة 4 أو 5 أيام قبل عمل مسحة جديدة للتأكد من سلامته، موضحاً أنه في حالة جيدة ولم تظهر أي أعراض مرضية عليه. 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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