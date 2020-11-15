شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح يستكمل حجر كورونا في الجونة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

كشف مصدر مقرب من محمد صلاح نجم منتخب مصر لكرة القدم، ونادي ليفربول الانجليزي أنه سافر إلى الجونة بناء على طلبه لاستكمال علاجه وفترة الحجر المطلوبة من فيروس كورونا، وذلك عبر سيارة معقمة، وأنه سيقيم هناك في فيلا على البحر.

وتابع المصدر بأن محمد صلاح سيقيم في الجونة لمدة 4 أو 5 أيام قبل عمل مسحة جديدة للتأكد من سلامته، موضحاً أنه في حالة جيدة ولم تظهر أي أعراض مرضية عليه.

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