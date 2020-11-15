شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الإمارات يتطلع إلى اكتساب الثقة في آخر تجارب 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: علي نجم

يتطلع منتخب الإمارات الوطني إلى تحقيق فوزه الودي الدولي الثاني في الحقبة الكولومبية، حين يستضيف نظيره البحريني في السادسة مساء الإثنين على أرض استاد آل مكتوم.

ويبحث «الأبيض» عن ضرب سرب من العصافير بحجر واحد، من خلال البروفة الودية أمام «الأحمر»، خاصة أنها ستكون التجربة الأخيرة في عام.

ويريد منتخبنا تذوق حلاوة الانتصار وتوجيه رسالة إلى جماهيره بمدى جاهزيته وتطور مستواه، وتلافي السلبيات التي اتضحت في المباراة الأخيرة أمام طاجيكستان وقبلها أمام أوزبكستان، حيث لم يكن شكل الأداء مطمئناً.

وتوقف المدرب الكولومبي بينتو عند الأخطاء والهفوات التي حصلت في الودية السابقة أمام طاجيكستان، وهو ما شدد عليه سواء خلال الحصص التدريبية أو في المحاضرات التي عقدها مع اللاعبين، خاصة أنها أخطاء تعتبر «بدائية» في عالم اللعبة، ولا يمكن تقبلها أمام منافس بقيمة طاجيكستان المتواضع على مستوى التصنيف العالمي.

وأسهمت تجربة طاجيسكتان في كشف كثير من الجوانب يتوجب على الكادر التدريبي معالجتها، سواء في ما يتعلق بالتنظيم الدفاعي، أو بتفعيل الشق الهجومي، خاصة في ظل تواضع مردود بعض العناصر، كما وضح من خلال تجربتي أوزبكستان الشهر الماضي، أو طاجيكستان الخميس الفائت، حيث لم ينجح الثنائي ليما وكايو في صنع الفارق، فبدا الأول شبحاً لنجوميته مع الوصل، بينما تحرك الثاني واجتهد وإن اتضح عدم اكتمال جاهزيته حتى الآن، وابتعاده عن حساسية زيارة الشباك وترجمة الفرص إلى أهداف.

وقد تشهد مباراة الإثنين مشاركة المهاجم سيباستيان تيجالي في حال تأكد الجهاز الفني والطبي من سلامته وجاهزيته، بعدما حالت الإصابة بينه وبين المشاركة في اللقاء الودي الأول، حيث يتوقع أن يسهم وجوده في زيادة الخطورة الهجومية في حال مشاركته شريكاً مع علي مبخوت في خط الهجوم.

ويحمل مبخوت تحديات خاصة مع تطلع الهداف المتميز لزيادة حصيلته التهديفية دولياً، بعدما أضاف ثنائية في مرمى طاجيكستان قبل أيام، ليرفع غلته إلى 65 هدفاً دولياً.

وقد يعمد المدرب بينتو إلى إجراء تغيير محدود على مستوى عناصر التشكيل الأساسي، مع إمكانية ترك الفرصة لمشاركة عدد أكبر من البدلاء في الشوط الثاني، وإن اتضح من خلال التجربتين السابقتين، أن ملامح الأبيض الأساسية قد بدأت في الوضوح، على الرغم من «لعنة» الإصابات التي أثرت سلباً في مشاركة العديد من اللاعبين وحرمت المنتخب من خدماتهم في الآونة الأخيرة.

من جهته، ذكر لاعب منتخبنا الوطني علي سالمين، أن المباريات الودية التي يلعبها المنتخب خلال تجمعات «فيفا» تسهم في زيادة التجانس بين اللاعبين، خاصة في مسألة تطبيق الخطط التي يضعها الجهاز الفني ويعمل عليها خلال الحصص التدريبية.

وقال سالمين الذي شارك بشكل أساسي في المباراة الماضية أمام طاجيكستان بعد فترة الغياب نتيجة الإصابة، إن الأبيض قدم مباراة جيدة خاصة خلال شوط المباراة الثاني واستطاع قلب تأخره بهدفين إلى فوز بالثلاثة، وهو أمر إيجابي جداً.

تجربة قوية

وأضاف أن المدرب حرص في اليومين الماضيين على معالجة سلبيات مباراة طاجيكستان وتعزيز الجوانب الإيجابية خلال محاضرات الفيديو، مؤكداً أن مواجهة البحرين اليوم تشكل تجربة قوية جداً، ونسعى خلالها للظهور بمستوى عالٍ وتحقيق نتيجة إيجابية تمنحنا دفعة معنوية قبل التجمع القادم.

من جهته، ذكر لاعب منتخبنا محمود خميس، أن مواجهة البحرين تمثل اختباراً حقيقياً للأبيض؛ نظراً لقوة المنتخب البحريني الذي حقق نتائج إيجابية خلال الفترة الماضية، ونحن كلاعبين نسعى إلى تقديم كل ما لدينا، من أجل الظهور بشكل إيجابي ومستوى فني يليق بسمعة الكرة الإماراتية.