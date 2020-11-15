"روقا" يكشف لمصراوي كواليس عودته للزمالك.. وطموحه في الموسم المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعرب محمد أشرف روقا، لاعب الزمالك، أنه سعيد بالعودة لناديه بعد انتهاء فترة إعارته مع فريق طلائع الجيش، مشيرا إلى أنه سيبذل أقصى ما لديه لاستعادة مستواه وحجز مكان داخل الفريق.

وقال روقا في تصريحات خاصة لمصراوي، إنه سيحاول العمل بكل جهد للعودة لمستواه لمساعدة فريق الزمالك خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أنه سيطر عليه حالة من السعادة بعد مكالمة مسؤولو نادي الزمالك لعودته مرة أخرى للفريق الأبيض.

وأوضح، أن الزمالك يضيف لأي لاعب، ودوره أن يحاول العمل وتقديم أفضل ما لديه للمساهمة مع باقي اللاعبين لتحقيق مزيد من البطولات للقلعة البيضاء.

وأشار إلى أنه يتمنى تحقيق كل البطولات مع نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة.

وفي الموسم الماضي، خرج محمد أشرف روقا للإعارة، بعدما كان الزمالك قد تعاقد معه في عام 2017 قادمًا من طلائع الجيش.

يذكر أن صاحب الـ 27 عاما لم يستمر طويلا مع فريق الزمالك، ليرحل معارًا إلى إنبي أولا قبل الانضمام إلى طلائع الجيش، بعدما كان ارتدى قميص الفريق الأبيض في 14 مباراة سجل خلالها 5 أهداف وصنع هدفين.