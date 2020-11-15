مصدر في الزمالك لمصراوي: أخطرنا "روقا" بالعودة.. وينتظم في التدريبات خلال أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، أن الجهاز الفني للفريق الأبيض استقر على عودة محمد أشرف الشهير بـ" روقا" بقرار من المدرب البرتغالي باتشيكو.

وأكد المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه في تصريحات خاصة لمصراوي، إن الزمالك أخطر اللاعب "روقا" بالعودة إلى الفريق للانتظام في التدريبات مع باقي الفريق خلال أيام.

وأوضح، أن اللاعب سينضم إلى تدريبات فريق الزمالك خلال أيام، استعدادا للموسم المقبل، بعدما كان قد خرج على سببيل الإعارة.

وفي الموسم الماضي، خرج محمد أشرف روقا للإعارة، بعدما كان الزمالك قد تعاقد معه في عام 2017 قادمًا من طلائع الجيش.

يذكر أن صاحب الـ 27 عاما لم يستمر طويلا مع فريق الزمالك، ليرحل معارًا إلى إنبي أولا قبل الانضمام إلى طلائع الجيش، بعدما كان ارتدى قميص الفريق الأبيض في 14 مباراة سجل خلالها 5 أهداف وصنع هدفين.