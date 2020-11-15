مران الزمالك.. جلسة باتشيكو.. برنامج خاص لجمعة.. وتدريبات قوية للحراس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي

قاد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول بنادي الزمالك مران الفريق للمرة الأولى بعد عودته من الإجازة التي حصل عليها مؤخرا.

وكان المدرب البرتغالي قد وصل القاهرة أمس بعد الإجازة التي حصل عليها مؤخرا.

وحرص باتشيكو على الاجتماع مع اللاعبين قبل انطلاق المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي وذلك لتحفيزهم والحديث عن أهمية المرحلة المقبلة.

وأكد المدرب البرتغالي أن الجميع لديه فرصة المشاركة بشرط التركيز ولا يوجد فارق بين لاعب أساسي وغير أساسي في الزمالك.

ويستعد الفريق للمباريات المقبلة سواء ببطولة كأس مصر أو مواجهة النادي الأهلي بالمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها يوم ٢٧ نوفمبر الجاري.

وحرص باتشيكو على عقد جلسة خاصة مع جهازه المعاون قبل انطلاق المران اليوم.

واتفق باتشيكو مع جهازه على البرنامج في الفترة القادمة والاستعداد سواء لبطولة كأس مصر أو نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام النادي الأهلي والمقرر له يوم ٢٧ نوفمبر الجاري.

ووضع باتشيكو المدير الفني للفريق، برنامجا بدنيا قويا للاعبين تحت إشراف جوزيه بيدرو مدرب الأحمال بالفريق.

واستهدفت التدريبات التي أقيمت منذ قليل على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي زيادة اللياقة البدنية للاعبين وحرص باتشيكو علي المشاركة في جزء منها لتحفيز اللاعبين.

ووضع الجهاز الفني للفريق، برنامجا خاصا لعبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق خلال المران اليوم ركز على الناحية البدنية.

وأشرف مدحت عبدالهادي المدرب العام على البرنامج المحدد للاعب لتجهيزه للمرحلة القادمة.

وحرص عمرو عبد السلام مدرب حراس المرمى بالفريق على وضع تدريبات قوية وشاقة لرباعي حراسة المرمى في المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

وشارك الحراس الأربعة بالتدريبات وهم محمد عواد ومحمد كامل ومحمد قنديل وأحمد نادر السيد وركز على التسديد بالإضافة لتدريبات خاصة لزيادة سرعة رد الفعل للحراس.