مجموعة مصر.. جزر القمر 2 - 1 كينيا.. بث مباشر بالفيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - محمد همام:
زوار الخليج 365 الكرام تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة جزر القمر وكينيا في اللقاء الذي يأتي ضمن الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا والتي ستقام بالكاميرون في إطار حسابات المجموعة السابعة.
وكانت نتيجة الجولة الثالثة بين كينيا وجزر القمر انتهت بنتيجة (1-1).
واستطاع المنتخب المصري أن يحقق فوزه الأول في المجموعة أمس السبت على حساب منتخب توجو بهدف دون رد في لقاء أقيم على ملعب "استاد القاهرة".
ومن المقرر أن يعود المنتخب المصري لمواجهة نظيره التيجولي يوم الثلاثاء المقبل ضمن الجولة الرابعة.
ويأتي ترتيب المجموعة السابعة بعد مرور ثلاث جولات: مصر (5 نقاط) - جزر القمر (5 نقاط) - كينيا (3 نقاط) - توجو (نقطة).
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