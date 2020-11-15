الإنتاج يقترب من مهاجم الترجي السابق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

ذكرت تقارير صحفية تونسية، اليوم الأحد، أن نادي الإنتاج الحربي اقترب من التعاقد مع رفيق الكامرجي مهاجم فريق اتحاد تطاوين التونسي ولاعب فريق الترجي الرياضي السابق.

ووفقًا لصحيفتي "الشروق" و"الصباح" التونسية، فإن الكامرجي غادر للقاهرة أمس السبت من أجل التوقيع على عقود انتقاله للإنتاج.

واستطاع الكامرجي أن يسجل ستة أهداف في الموسم الماضي رفقة اتحاد تطاوين بمسابقة الدوري التونسي خلال 26 مشاركة.

وسبق لصاحب الـ25 عامًا وأن لعب في صفوف شبيبة القيروان واتحاد تطاوين بعدما خرج من صفوف الترجي على سبيل الإعارة في أكثر من مناسبة.

وكان نادي الإنتاج الحربي دعّم خطوطه الأمامية بالتعاقد مع أحمد حسن مكي بعد رحيله من سموحة في صفقة انتقال حر.

ورحل عن الإنتاج الحربي مؤخرًا المهاجم محمد رجب إلى جانب اقتراب ترك باسم مرسي الفريق في سوق الانتقالات الجارية ليكون الاختيار على الكامرجي لتدعيم الخط الأمامي.