بوروندي تقسو على موريتانيا بثلاثية في تصفيات أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

تلقت آمال منتخب موريتانيا في التأهل لنهائيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقررة في الكاميرون مطلع عام 2022، ضربة أخرى موجعة، عقب خسارته 1 / 3 أمام مضيفه منتخب بوروندي اليوم الأحد في الجولة الرابعة لمباريات المجموعة الخامسة بالتصفيات.

تجمد رصيد المنتخب الموريتاني، الذي تلقى خسارته الأولى في المجموعة، عند خمس نقاط في المركز الثاني، بفارق نقطتين خلف منتخب المغرب (المتصدر).

في المقابل، رفع منتخب بوروندي، الذي حقق فوزه الأول في المجموعة، رصيده إلى أربع نقاك في المركز الثالث، بفارق نقطة أمام منتخب أفريقيا الوسطى (متذيل الترتيب)، الذي يستضيف نظيره المغربي بعد غد الثلاثاء في الجولة ذاتها.

تقدم منتخب بوروندي بهدف مبكر حمل توقيع سعيدي نتيبازونكيزا في الدقيقة السادسة، قبل أن يدرك المنتخب الموريتاني التعادل عبر لاعبه مامادو نديوكو نياس في الدقيقة 27.

وأعاد يوسف ندايشيميي التقدم لبوروندي من جديد، بإحرازه الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 46، ليهز سعيدي نتيبازونكيزا الشباك من جديد، مسجلا الهدف الثالث لبوروندي وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 55.

بتلك النتيجة، أخفق منتخب موريتانيا في تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي في المجموعة، بعدما أهدر نقطتين ثمينتين خلال تعادله 1 / 1 مع نظيره البوروندي في لقائهما بالجولة الماضية في العاصمة الموريتانية نواكشوط يوم الأربعاء الماضي.