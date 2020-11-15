موعد مباراة منتخب مصر وتوجو والقنوات الناقلة لها

ينتظر عشاق الكرة المصري، موعد مباراة منتخب مصر وتوجو، ضمن المنافسات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2020، والتي سوف تقام في الكاميرون، الأمر الذي جعلها تتصدر مؤشرات البحث بموقع "جوجل" مصر، مساء اليوم الأحد، بتريند بعنوان "القنوات الناقلة لمباراة مصر وتوجو"، ليتحل المرتبة الثانية في قائمة الأكثر بحثًا.

وكان قد نجح المنتخب المصري، من التغلب على ضيفه توجو، أمس السبت، في المباراة التي جمعتهما على ستاد القاهرة الدولي، بهدف

نظيف، أحرزه المدافع محمود حمدي" الونش"، ليتصدر ترتيب المجموعة بـ 5 نقاط.

موعد مباراة منتخب مصر وتوجو:

وتقام مباراة الذهاب بين منتخب مصر وتوجو، الثلاثاء المقبل، الموافق 17 نوفمبر الجاري، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وتوجو:

ومن المقرر إذاعة مباراة منتخب مصر وتوجو، على شبكة قنوات بي إن سبورت باعتبارها المالك

الحصري لحقوق بث المباريات المتبقية من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا.

بعثة المنتخب تسافر إلى توجو:

كان قد توجهت بعثة منتخب مصر الأول، ظهر اليوم الأحد، إلى توجو على متن طائرة خاصة، في رحلة تستغرق 6 ساعات.

غيابات المنتخب قبل السفر إلى توجو:

ويشار إلى النجم محمد صلاح لاعب ليفربول، غادر معسكر المنتخب الوطني، بعدما اكتشفت إصابته بفيروس كورونا، الجمعة الماضية، كما غادر بعثة المنتخب محمد هاني لاعب الأهلي بسبب الإصابة في الركبة، واخيرًا خرج عمرو السولية لاعب الأهلي، من بعثة المنتخب بعد حصوله على الإنذار الثاني له في المباراة أمس.