تقدم منتخب هولندا على نظيره البوسني، بالهدف الثاني، لتصبح النتيجة 2-0 خلال المباراة الجارية حاليًا ، ضمن منافسات دور المجموعات من دوري الأمم الأوروبية.
عاود جيورجينهو فاينالدوم التسجيل، وسجل الهدف
وكان جيورجينهو فاينالدوم لاعب هولندا الهدف الاول للطواحين الهولندية في الدقيقة 6 من عمر المباراة.
جاء تشكيل الطواحين الهولندية لمباراة اليوم كالتالي:
في حراسة المرمى: تيم كارول
في الدفاع: دينزيل دومفريرز ، تفيان دي فري، دينلي بليند، أوين فيندال
في الوسط: دافي كلاسيين، جورجينيو فينالدوم، فرانكي دي يونج
في الهجوم: ستيفين بيرجيون ، لوك دي يونج، ممفيس ديباي
كانت هذه تفاصيل خبر فينالدوم يضرب البوسنة بالهدف الثاني لهولندا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.