فينالدوم يضرب البوسنة بالهدف الثاني لهولندا

تقدم منتخب هولندا على نظيره البوسني، بالهدف الثاني، لتصبح النتيجة 2-0 خلال المباراة الجارية حاليًا ، ضمن منافسات دور المجموعات من دوري الأمم الأوروبية.

عاود جيورجينهو فاينالدوم التسجيل، وسجل الهدف

الثاني في الدقيقة 13، لتصبح النتيجة 2-0.وكان جيورجينهو فاينالدوم لاعب هولندا الهدف الاول للطواحين الهولندية في الدقيقة 6 من عمر المباراة.جاء تشكيل الطواحين الهولندية لمباراة اليوم كالتالي:في حراسة المرمى: تيم كارول

في الدفاع: دينزيل دومفريرز ، تفيان دي فري، دينلي بليند، أوين فيندال

في الوسط: دافي كلاسيين، جورجينيو فينالدوم، فرانكي دي يونج

في الهجوم: ستيفين بيرجيون ، لوك دي يونج، ممفيس ديباي