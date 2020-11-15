يلا شوت الجديد yalla shoot new رابط مشاهدة مباراة بلجيكا وإنجلترا belgium vs england بث مباشر اليوم بتاريخ 15-11-2020 في دوري الأمم الأوروبية

رابط مشاهدة مباراة بلجيكا وإنجلترا belgium vs england بث مباشر اليوم بتاريخ 15-11-2020 في دوري الأمم الأوروبية ، يفتح ملعب بودوان ابوابه مساء اليوم الاحد لاستقبال مواجهة بلجيكا وانجلترا في دور المجموعات في اطار الجولة الخامسه في دوري الامم الاوروبية ، حيث من المقرر اليوم الموافق 15 نوفمبر ان يستضيف على ارضه منتخب بلجيكا المباراة من امام خصمه منتخب انجلترا في اطار الإياب من المجموعة الثاني ، واليوم يبحث كل منتخب عن الانتصار وحصد الثلاث نقاط المهمه ، وسوف تبدا اليوم الاحد مباراة بلجيكا وانجلترا في تمام الساعة الحادي عشر الا ربع مساءا بتوقيت السعودية والساعة العاشرة الا ربع مساءا بتوقيت مصر.

مباراة بلجيكا وإنجلترا

منتخب بلجيكا حاليا هو صاحب المركز الاول في صدارة المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط بعد ان لعب المنتخب اربع مباريات وحقق الانتصار في ثلاث مباريات وقد خسر في مباراة واحده والتي كانت في الذهاب من امام خصمه منتخب انجلترا في المباراة التي انتهت بهدفين مقابل هدف وحيد خارج ملعبه ، واخر مباراة لعبها قبل مواجهة اليوم منتخب بلجيكا كانت من امام خصمه منتخب سويسرا في المباراة الودية والتي حقق الانتصار فيها في الاسبوع الماضي على ملعبه بهدفين مقابل هدف وحيد اليوم يبحث عن الانتصار الرسمي في المباراة الصعبه

من امام خصمه منتخب انجلترا.

موعد مباراة بلجيكا وإنجلترا

فيما منتخب انجلترا حاليا هو صاحب المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد سبع نقاط وذلك بعد ان لعب المنتخب اربع مباريات وحقق الانتصار في مباريتين وتعادل في مباراة وخسر في مباراة ايضا ، واخر مباراة لعبها منتخب انلجترا قبل مواجهة اليوم كانت من امام خصمه منتخب ايرلندا في المباراة الودية من الاسبوع الماضي والتي حقق الانتصار فيها على ملعبه بثلاث اهداف بدون رد ، واليوم المباراة الاصعب يريد من ثلاث نقاط جديد ، وسوف تنقل اليوم مباراة بليجكا وانجلترا على قناة بي ان سبورت الاولي.