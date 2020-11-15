رابط مشاهدة مباراة بلجيكا وإنجلترا belgium vs england بث مباشر اليوم بتاريخ 15-11-2020

يستضيف ملعب الملك بودوان، مباراة قوية تجمع بين منتخب إنجلترا وبلجيكا، مساء يوم الأحد 15 نوفمبر، وذلك لحساب منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الثانية المستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

ونجح بلجيكا في الفوز على سويسرا في الجولة الماضية بهدفين مقابل هدف، ليتصدر جدول ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط.

ويسعى المنتخب البلجيكي في هذا اللقاء إلى تحقيق الانتصار من أجل مواصلة التعملق في الصدارة، مع مشارف دور المجموعات على الانتهاء،

من أجل ضمان نفسه للتأهل إلى الدور المقبل، ولكن عليه الحذر لأنه الخصم ليس سهلاً فيمتلك عدد كبير من اللاعبين ذو جودة كبيرة داخل الميدان.

في المقابل، وحقق منتخب إنجلترا فوز ثمين على إيرلندا في الجولة الماضية بثلاثة نظيفة، ليرتفع رصيده إلى 7 نقاط على جدول الترتيب.

ويبحث الأسود الثلاثة عن الفوز، ولكن هو الأخر يدرك صعوبة

المواجهة التي سيستعد لها بتركيز عالي، من أجل الخروج بنتيجة إيجابية ترضي طموحاته، فهو لازال في مرحلة البحث عن مستواه العالي، ويأمل [أن يعود في هذا اللقاء.

موعد مباراة بلجيكا ضد إنجلترا

المباراة إنجلترا × بلجيكا

المسابقة دوري الأمم الأوروبية

الموعد الأحد 15 نوفمبر 2020 - الساعة 10:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القناة الناقلة BeIN Sport HD 1

الملعب ملعب الملك بودوان