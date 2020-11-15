يستضيف ملعب الملك بودوان، مباراة قوية تجمع بين منتخب إنجلترا وبلجيكا، مساء يوم الأحد 15 نوفمبر، وذلك لحساب منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الثانية المستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.
ونجح بلجيكا في الفوز على سويسرا في الجولة الماضية بهدفين مقابل هدف، ليتصدر جدول ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط.
ويسعى المنتخب البلجيكي في هذا اللقاء إلى تحقيق الانتصار من أجل مواصلة التعملق في الصدارة، مع مشارف دور المجموعات على الانتهاء،من أجل ضمان نفسه للتأهل إلى الدور المقبل، ولكن عليه الحذر لأنه الخصم ليس سهلاً فيمتلك عدد كبير من اللاعبين ذو جودة كبيرة داخل الميدان.
في المقابل، وحقق منتخب إنجلترا فوز ثمين على إيرلندا في الجولة الماضية بثلاثة نظيفة، ليرتفع رصيده إلى 7 نقاط على جدول الترتيب.
ويبحث الأسود الثلاثة عن الفوز، ولكن هو الأخر يدرك صعوبة
موعد مباراة بلجيكا ضد إنجلترا
المباراة إنجلترا × بلجيكا
المسابقة دوري الأمم الأوروبية
الموعد الأحد 15 نوفمبر 2020 - الساعة 10:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
القناة الناقلة BeIN Sport HD 1
الملعب ملعب الملك بودوان
كانت هذه تفاصيل خبر رابط مشاهدة مباراة بلجيكا وإنجلترا belgium vs england بث مباشر اليوم بتاريخ 15-11-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.