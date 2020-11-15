فينالدوم يسجل الأول لهولندا أمام البوسنة بدوري الأمم الأوروبية

تقدم منتخب هولندا على نظيره البوسني، بالهدف الأول، خلال المباراة الجارية حاليًا ، ضمن منافسات دور المجموعات من دوري الأمم الأوروبية.

سجل جيورجينهو فاينالدوم لاعب هولندا الهدف الاول للطواحين الهولندية في الدقيقة 6 من عمر المباراة.

جاء تشكيل الطواحين الهولندية لمباراة اليوم كالتالي:

في حراسة المرمى: تيم كارول

في الدفاع: دينزيل دومفريرز ، تفيان دي فري، دينلي بليند، أوين فيندال

في الوسط: دافي كلاسيين، جورجينيو فينالدوم، فرانكي دي يونج

في الهجوم: ستيفين بيرجيون ، لوك دي يونج، ممفيس ديباي