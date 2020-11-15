بث مباشر | مشاهدة مباراة انجلترا وبلجيكا بث مباشر اليوم 15/11/2020 في دوري الأمم الأوروبية

أثارت صحيفة "تليجراف" الإنجليزية الشكوك حول تعرض لاعب فريق مانشستر سيتي رحيم ستيرلينج لإصابة خلال مشاركته في تدريبات منتخب إنجلترا، وذلك استعدادًا لمواجهة منتخب بلجيكا اليوم.

وسيلتقي المنتخبان في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري الأمم الأوروبية، في نسختها الثانية.

وحسب صحيفة "تليجراف" الإنجليزية، فإن رحيم ستيرلينج شارك في تدريبات الأمس رفقة زملائه استعدادًا لمواجهة بلجيكا الليلة.

وأوضحت أن ستيرلينج عانى من مشكلة، ربما

قد تبعده عن المشاركة في مباراة اليوم المرتقبة.

وأشارت إلى إنه سيتم فحص ستيرلينج قبل مباراة اليوم، وفي حال وجود أي قلق، فإن لاعب أستون فيلا جاك جريليش سيحل محله.

وأكدت أنه من غير المرجح أن يخاطر مدرب الأسود الثلاثة جاريث ساوثجيت بـ ستيرلينج إذا كانت هناك فرصة لتفاقم أي شكوى،

ومواجهة فترة أطول من الغياب.

ولم يشارك ستيرلينج في مباراة الخميس الماضي أمام أيرلندا الشمالية، وديًا، حيث فضّل ساوثجيت إراحته استعدادًا لمنافسات دوري الأمم.

وإذا تعرض ستيرلينج لأي إصابة، فإن ذلك سيكون بمثابة ضربة قوية لـ مانشستر سيتي في ظل إصابة النجم سيرجيو أجويرو في الوقت الحالي.