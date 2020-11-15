برنامج تأهيلي ليوسف أوباما في "الجيم"

خاض يوسف اوباما لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادي الزمالك برنامجا تأهيليا في صالة الجيمانزيوم بالنادي وذلك تحت اشراف د. عمرو مطراوي اخصائي التأهيل.

ويرغب الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو في التأكد من جاهزية أوباما قبل

ويستعد الزمالك لخوض مباراة دور الـ 8 بكأس مصر أمام نادي مصر ونهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي يوم 27 نوفمبر الحالي. اخصائي التأهيل.ويرغب الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو في التأكد من جاهزية أوباما قبلالسماح له بالمشاركة في التدريبات الجماعية مع اللاعبين..ويستعد الزمالك لخوض مباراة دور الـ 8 بكأس مصر أمام نادي مصر ونهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي يوم 27 نوفمبر الحالي.

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