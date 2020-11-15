يلا شوت توداي مشاهدة مباراة انجلترا وبلجيكا بث مباشر اليوم الاحد بجودة HD في دوري الأمم الأوروبية

يحل منتخب إنجلترا مساء اليوم الأحد ضيفًا على نظيره منتخب بلجيكا في إطار منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية، في نسختها الثانية.

ويلتقي المنتخبان في ملعب الملك بودوان، في الجولة الخامسة من المجموعة الثانية من المستوى الأول.

وكانت مباراتهما في ملعب ويمبلي، في الجولة الثالثة، قد انتهت لصالح إنجلترا بهدفين مقابل هدف.

وتحتل بلجيكا صدارة المجموعة بـ9 نقاط، بينما تتواجد إنجلترا في المركز الثالث برصيد 7 نقاط.

وتحوم التكهنات حول مشاركة النجم رحيم ستيرلينج في مباراة اليوم رفقة إنجلترا (لمطالعة التفاصيل من هنا).

موعد مباراة إنجلترا وبلجيكا

تنطلق المباراة في تمام الساعة الـ9:45 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:45 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة إنجلترا وبلجيكا

تُذاع المباراة عبر قناة bein sports hd1 .

معلق مباراة إنجلترا وبلجيكا

يعلق رؤوف خليف على المباراة .

تشكيل إنجلترا المتوقع أمام بلجيكا

حراسة المرمى: بيكفورد.

خط الدفاع: ووكر، دير، تريبير، تشيلويل.

خط الوسط: هندرسون، رايس، مونت.

خط الهجوم: جريليش، سانشو، كين.

تشكيل بلجيكا المتوقع أمام إنجلترا

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: ألدرفايريلد، ديناير، بوياتا، مونييه.

خط الوسط: تيليمانس، فيتسيل، ثورجان هازارد، دي بروين.

خط الهجوم: ميرتينز، لوكاكو.

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