تعليق لافولبي على تعيين مواطنه أروابارينا مديرًا فنيًا لـ بيراميدز

علق الأرجنتيني ريكاردو لافولبي المدير الفني السابق لفريق بيراميدز، عن تعيين إدارة نادي بيراميدز لمواطنه رودولفو أروابارينا، مديرًا فنيًا للفريق خلفًا للكرواتي أنتي تشاتشيتش.

قال لافولبي في تصريحاته لـ الوفد ، بأن اختيار النادي للتعاقد مع أروابارينا موفق للغاية، حيث أن المدرب الأرجنتيني لديه أفكار تدريبية جيدة للغاية ، وهو مدرب جيد جدًا اتمنى له التوفيق.

وواصل لافولبي، بأن نادي بيراميدز عليها اعطاء الفرصة لـ

أروابارينا لتطبيق افكاره منتقدًا أسلوب إدارة نادي بيراميدز بعدم استمرارية المديرين الفنيين كثيرًا ، وقيام بيراميدز بتغيير المدربين كثيرًا.

وتعاقد نادي بيراميدز مع المدرب أسطورة بوكا جونيورز الأرجنتيني لمدة موسمين وحتى عام ٢٠٢٢ يتولى خلالهما الإدارة الفنية للنادي الذي سينافس على بطولات الدوري والكأس وكأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويمتلك المدير الفني الجديد سيرة ذاتية كبيرة بعدما لعب 260 مباراة سجل فيهم الأندية التي دربها 421 هدفا، وتولى تدريب أندية بوكا جونيوز والوصل وشباب أهلي دبي والريان، وصاحب الـ٤٥ عاما.

ودرب لافولبي فريق بيراميدز بعد رحيل البرازيلى فالنتيم وتولى الأرجنتيني تدريب بيراميدز في الدوري المصري لمدة 7 مباريات ما بين أغسطس وأكتوبر 2018، بعد أن عمل لعدة أسابيع كمدير رياضي للنادي.

وسبق لـ لافولبي قيادة منتخب المكسيكي في منافسات كأس العالم 2006، كما توج بالكأس الذهبية 2003.