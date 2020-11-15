مشاهدة مباراة انجلترا وبلجيكا بث مباشر اليوم 15/11/2020 في دوري الأمم الأوروبية

يبحث عشاق الساحرة المستديرة عن موعد مباراة إنجلترا وبلجيكا اليوم الأحد في دوري الأمم الأوروبية وهي المباراة المرتقبة أكثر من غيرها ضمن مواجهات هذا المساء في ظل امتلاك الفريقين للكثير من النجوم.

وتلعب المباراة لحساب الجولة الخامسة من المجموعة الثانية المستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

ويفتقد المنتخب البلجيكي لخدمات نجمه الأول في الوسط الهجومي إيدين هازارد بسبب إصابته بفيروس كورونا بينما يحرم منتخب الأسود الثلاثة من خدمات الثنائي المصاب ألكسندر آرنولد وجو غوميز بجانب مهاجم مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد.

ويتصدر المنتخب البلجيكي صدارة مجموعته برصيد 9 نقاط بعدما تمكن من تحقيق الفوز

على حساب منتخب سويسرا بهدفين لهدف في الجولة الماضية، بينما يمتلك المنتخب الإنجليزي 7 نقاط في المركز الثالث عقب الفوز أمام أيرلندا بثلاثية نظيفة في الجولة الماضية وتتفوق الدنمارك بفارق الأهداف في المركز الثاني برصيد 7 نقاط عن إنجلترا.

وكان اللقاء الأول بين المنتخبين انتهى بفوز منتخب إنجلترا على ملعب ويمبلي بهدفين لهدف.

وتالياً موعد مباراة إنجلترا وبلجيكا اليوم الأحد في دوري الأمم الأوروبية والتشكيل المتوقع:

الساعة 23:45 بتوقيت أبوظبي (غرينتش +4) الساعة 10:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة مساء

اليوم الأحد على ملعب ريو باودوين في بلجيكا.

التشكيل المتوقع لمنتخب بلجيكا:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: توبي ألدرفايلد، جاسون ديناير، ديدريك بوياتا، توماس مونيير

خط الوسط: أكسل فيتسيل، يوري تيليميناس، ثورغان هازارد، كيفين دي بروين

الهجوم: روميلو لوكاكو، دريس ميرتينيز

التشكيل المتوقع لمنتخب إنجلترا:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد

الدفاع: تيرون مينغز، إيريك داير، كايل ووكر، بن تشيلويل

الوسط: جوردان هيندرسون، ديكلان رايس، هاري وينكس

الهجوم: رحيم سترلينغ، هاري كين، جادون سانشو

يذكر أن المنتخبين سبق أن التقيا في 24 لقاء وحقق منتخب إنجلترا الفوز في 16 مقابل 4 انتصارات للمنتخب البلجيكي و4 تعادلات.