المصائب لا تأتي فرادى.. إصابة جديدة في صفوف ليفربول

تتوالى المصائب على رأس المدير الفني لليفربول الإنجليزي، يورجن كلوب؛ فأحدث الأخبار التي وصلت إليه هي إصابة مدافعه الاسكتلندي آندي روبرتسون.

واستبعد المدير الفني لمنتخب اسكتلندا، ستيف كلارك أندي روبرتسون من قائمة الفريق التي ستواجه سلوفاكيا، في الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وجاء ذلك، عقب الإصابة التي تعرض لها روبرتسون في اللقاء الماضي أمام نظيره الصربي في تصفيات كأس الأمم الأوروبية (يورو) 2021.

وكان لاعب ليفربول قد خرج في تصريحات صحفية عقب لقاء صربيا، وأكد أنه عانى من آلام عضلية سيتم تقييم حالتها لاحقًا، حيث تشير التقارير إلى أن روبرتسون يعاني من إصابة في العضلة الخلفية.

وتسبب كلارك في المزيد من الذعر لدى أنصار ليفربول، عندما صرح بأن روبرتسون لن يكون متاحًا في مواجهة اسكتلندا، سواء في التشكيلة الأساسية أو الإحتياطية.

ويعتبر روبرتسون أحدث الوجوه المنضمة لقائمة إصابات ليفربول، وستضع إصابة النجم الأسكتلندي الريدز في ورطة، حيث يعاني الفريق الإنجليزي من العديد من الإصابات التي ضربت لاعبيه في الفترة الأخيرة.

ويعاني ليفربول بالفعل من الكثير من الإصابات، خاصة في خط الدفاع على رأسها فيرجيل فان دايك الذي تأكد غياب حتى نهاية الموسم، بالإضافة إلى جو جوميز بسبب إصابة قوية في الركبة، كما أصيب ترينت ألكسندر أرنولد في المباراة الأخيرة قبل فترة التوقف الدولي ضد مانشستر سيتي.

كما أصيب أيضًا لاعب الوسط فابينيو الذي عاد للعب كقلب دفاع، بالإضافة لإصابة الوافد الجديد تياجو ألكانتارا، ولاعب الوسط أليكس أوكسلاد تشامبرلين.

ومعهم مؤخرًا النجم المصري محمد صلاح، الذي يعاني من فيروس كورونا وويخضع لفترة حجر صحي عشرة أيام في مصر.

جدير بالذكر أن حامل اللقب يستعد لملاقاة ليستر سيتي الأحد المقبل، ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز عقب انتهاء فترة التوقف الدولي.