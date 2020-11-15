مدرب منتخب ويلز: جاريث بيل يلعب للمتعة منذ ترك ريال مدريذ

قال روبرت بيدج مساعد مدرب ويلز إن جاريث بيل بات يستمتع مجددًا باللعبة، بعدما عاد إلى توتنهام هوتسبير، وعقب فترة صعبة مع ريال مدريد، وأكد أن ذلك ربما يساعد اللاعب على التألق مع منتخب بلاده.

ورحل بيل من توتنهام إلى ريال مدريد منذ سبع سنوات لكنه عاد إلى ناديه اللندني على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد بعدما خرج من حسابات زين الدين زيدان مدرب بطل إسبانيا.

وسجل اللاعب البالغ عمره 31 عاما هدفه الأول منذ العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز عندما قاد توتنهام للفوز 2-1 على برايتون الشهر الماضي.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عن بيدج قوله يوم السبت “يبدو لي أنه يستمتع بكرة القدم. إنه يحب اللعب مع ويلز. منذ توليت المسؤولية فهو لم يغب أبدًا عن أي معسكر، بإستثناء المعسكر الأخير (في أكتوبر) بسبب الإصابة“.

وأضاف “الآن مع الوجود في فريق مثل توتنهام، فإنه يملك مدربًا (جوزيه مورينيو) يرغب في وجوده، ويريده أن يلعب بأنتظام، أو يحاول أن يعتمد عليه لكي يشارك في 90 دقيقة”.

وتابع “الآن أصبحنا نملك لاعبًا عاد إلى حب اللعبة ويستمتع بكرة القدم. أتمنى أن نحصد ثمار هذا الأمر”.

وقال بيدج، الذي يتولى تدريب ويلز بشكل مؤقت في ظل غياب المدرب ريان جيجز لأسباب شخصية، إن بيل في قمة الجاهزية لمواجهة منتخب أيرلندا الشمالية في دوري الأمم الأوروبية اليوم الأحد ثم اللعب أمام فنلندا بعدها بثلاثة أيام.