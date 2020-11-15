الفيفا يتكفل براتب لاعب ليفربول خلال مدة التعافي من الإصابة

عوض الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” نادي ليفربول الإنجليزي عن الإصابة التي تعرض لها لاعبه جو جوميز مع منتخب إنجلترا خلال فترة التوقف الدولي.

وكان جوميز قد تعرض لإصابة في الركبة خلال تدريبات المنتخب الإنجليزي ضمن التحضير لمواجهتي بلجيكا وأيسلندا في ختام دور المجموعات من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وستبعد الإصابة اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا عن ليفربول لمدة ليست بالقصيرة، بعد إجراء عملية جراحية في أوتار الركبة.

وكشفت صحيفة الميرور البريطانية، أن الفيفا سيتكفل خلال فترة الإصابة براتب جوميز الذي يبلغ 80 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

وتنص لوائح برنامج حماية اللاعبين من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، أنه في حال إصابة اللاعبين خلال تواجدهم مع المنتخبات في الاجندات الدولية، يقوم الفيفا بدفع رواتبهم خلال فترة الإصابة.

ويشمل ذلك حدوث الإصابة خلال لقاءات ودية أو رسمية أو في التدريبات كحالة جوميز.

وسيقوم الاتحاد الدولي لكرة القدم بحساب التعويض المناسب بناء على أساس الفترة منذ إصابته يوم الخميس الماضي 12 نوفمبر، وحتى موعد انتظامه في تدريبات ليفربول لاحقًا.

كما ذكرت الصحيفة الإنجليزية إلى أن الحد الأقصى للتكفل برواتب اللاعبين خلال فترات الإصابة حوالي 8 مليون يورو، للسنة الواحدة.

ويأتي هذا في الوقت الذي طالب فيه ليفربول الفيفا بالحصول على تعويض ضخم عن الإصابة التي تعرض لها لاعبه.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم، قد أكد أنه سيدفع تعويضًا لنادي ليفربول بقيمة مليوني جنيه إسترليني في حالة غياب جوميز حتى نهاية الموسم.

وزادت إصابة جوميز الطين بلة بالنسبة لليفربول في ظل معاناته من غياب عدد كبير من عناصره الأساسية هجومًا ودفاعًا.