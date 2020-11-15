أخبار الهلال| بالصور.. النصر يرصد الملايين لخطف تيكسيرا واللاعب يؤكد عودته للصين

حظى اللاعب البرازيلي أليكس تيكسيرا، نجم فريق جيانغسو سونينغ، باهتمام كبير من وسائل الإعلام الصينية خلال الساعات الماضية، في ظل مساهمته المميزة في حصول ناديه على بطولة الدوري الصيني، وعدم تجديد عقده الذي ينتهي ديسمبر المقبل.

وتؤكد المواقع والصحف الصينية المختلفة أن نادي النصر يريد الحصول على خدمات تيكسيرا، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعدما كان اللاعب قريبًا من الانتقال إلى الهلال في الميركاتو الصيفي الماضي، لكن ناديه صمم على بقاءه حتى انتهاء الدوري في الصين.

العودة إلى الصين

وكان اللاعب قد غادر الصين، اليوم الأحد، وعاد إلى البرازيل، ونقلت صحيفة “sohu” الصينية تصريحًا من تيكسيرا قبل مغادرته، حيث أكد أنه سيعود إلى الصين مرة أخرى، والتقط صورة مع زميله ميراندا، قبل عودتهما إلى البرازيل بعد التتويج ببطولة الدوري الصيني مع فريق جيانغسو سونينغ.

وأوضحت: “وضع تيكسيرا معقد بعض الشيء، لأنه يلبي شروط التجنيس، ويجب الانتظار لمعرفة ما إذا كان سيجدد عقده مع جيانغسو أم لا. الانتقال إلى فريق صيني آخر هو خيار متاح”.

عرض النصر

فيما أكدت صحيفة “ppsport” الصينية أن تيكسيرا بعد فشل انتقاله إلى الهلال، لديه عرضًا من نادي النصر، الذي بدأ في ملاحقته، وقالت “هذا الفريق السعودي لديه موارد مالية قوية ولديه العديد من الصفقات الأجنبية ذات الأسماء الكبيرة في الفريق، مثل الحارس الأسترالي براد جونز واللاعب الكوري الجنوبي كيم جين سو، واللاعب الأرجنتيني مارتينيز وغيرهم”.

وأضافت “النصر أعد من أجل تيكسيرا عقد لمدة عامين براتب سنوي 4 ملايين يورو ، وقد أنهوا للتو عقدهم مع الدولي النيجيري أحمد موسى، وإذا اختار تيكسيرا الانضمام إليهم، فسيكون للفريق مكان لاستكمال التسجيل”.

وأشار المصدر ذاته إلى أن “الشائعات هذه المرة قد تكون هي نفسها الأخبار حول الانضمام إلى الهلال، إلا أنها لا تزال شائعات عن تعمد من وكيل تيكسيرا لحث جيانغسو على التجديد، ولكن هذا يثبت أيضًا من الجانب الآخر أن تفاوض تيكسيرا وسونينج على تجديد العقد ليس سلسًا”.

من هو تيكسيرا؟

هو من مواليد 6 يناير 1990، طوله 1.74 سم، مركزه الأساسي جناح أيسر، قيمته السوقية الحالية 13.5 مليون يورو، وعقده ينتهي مع جيانغسو سونينغ 31 ديسمبر المقبل.

خلال مسيرته حقق الدوري الصيني مرة واحدة، والدوري الأوكراني 5 مرات، وكأس السوبر الأوكراني 4 مرات، وكأس أوكرانيا 3 مرات، وبطولة ريد بل براغانتينو (دوري الدرجة الثانية البرازيلي)، وحصد هداف الدوري الأوكراني مرتين.

خاض تيكسيرا في الموسم الحالي 20 مباراة بكافة المسابقات، وأحرز 10 أهداف، وصنع 5 أهداف، وبشكل عام لعب 153 مباراة مع جيانغسو سونينج الصيني، وأحرز 73 هدفًا، وقدم 43 تمريرة حاسمة.

ويستطيع تيكسيرا اللعب في أكثر من مركز، وقد لعب في مسيرته 113 مباراة كصانع ألعاب (72 هدف و20 أسيست)، و72 مباراة كمهاجم (36 هدف و16 أسيست)، و46 مباراة كجناح أيسر (17 هدف و17 أسيست)، و32 مباراة كجناح أيمن (15 هدف و3 أسيست).

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