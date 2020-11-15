أعلن الجهاز الطبي للمنتخب المصري الأول لكرة القدم بقيادة الدكتور محمد أبو العلا، سلبية مسحة كورونا التى خضعت لها بعثة الفراعنة عقب نهاية مباراة توجو. وفاز المنتخب المصري على نظيره التوجولي بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2021. وخضع جميع أفراد الفريق إلي مسحة جديدة داخل استاد القاهرة للاطمئنان علي سلامة الجميع. ومن المقرر أن تغادر بعثة المنتخب المصري إلي توجو في وقت لاحق اليوم الأحد لمواجهة توجو في الجولة الرابعة من التصفيات القارية.

كانت هذه تفاصيل خبر الفحوصات تؤكدها..محمد صلاح لم ينقل كورونا لأي لاعب في منتخب مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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