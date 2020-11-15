سوق الانتقالات| محمد فاروق ينتظر جلسة أمير توفيق لحسم انتقاله إلى الأهلي

اقترب النادي الأهلي من ضم صفقة جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد توصية المدير الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، في ظل حاجة الفريق لبعض اللاعبين.

وقال لاعب نادي بيراميدز محمد فاروق، أنه اقترب من الانتقال للنادي الأهلي رسميًا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأضاف، أنه ينتظر جلسة مدير التعاقدات بالأهلي أمير توفيق، للاتفاق حول كافة التفاصيل الخاصة بعقده مع القلعة الحمراء، سواء المقابل المالي، أو مدة العقد، موضحًا بأنه يرغب في العودة من جديد لصفوف الفريق.

وكشف، بأن الفترة السابقة التي لعبها إلى الأهلي في موسم 2014-2015، لم تكن موفقة بسبب ظروف الفريق وقتها مع الإسباني خوان كارلوس جاريدو، موضحًا أنه يأمل في تقديم مستوى مشرف مع الفريق، في حالة إتمام الصفقة رسميًا.

وأكد فاروق، أنه سيبذل قصارى جهده مع الأهلي، موضحًا أن هناك سوء فهم حدث خلال لقاء بيراميدز مع الفريق الأحمر في الموسم قبل الماضي، مؤكدًا أنه لم يتعمد مطلقا استفزاز الجمهور الحاضر، مؤكدًا بأنه واحد من المنتمين للنادي الأهلي.

محمد فاروق صاحب الـ31 عامًا، لعب مع بيراميدز 24 مباراة في بطولة الدوري المصري وسجل 6 أهداف، بينما شارك في مباراة وحيدة بكأس مصر.

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