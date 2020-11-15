شكرا لقرائتكم أسوان يفوز على النجوم بثنائية نظيفة وديا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فاز فريق أسوان على نظيره النجوم بثنائية نظيفة في أولى وديات معسكر الفريق الأسواني المُقام حالياً بالمركز الأولمبي بالمعادي والذي يستعد من خلاله أبناء الجنوب للموسم الجديد وسجل ثنائية أسوان عمرو ناصر ومن المقرر أن يخوض أسوان ودية أخرى يوم الجمعة المقبل أمام الجونة..وتعاقد أسوان مع أكثر من صفقة جديدة باتت فى حاجة إلى الاندماج السريع مع باقى عناصر الفريق، وهو ما جعل الجهاز الفنى يتفق على خوض ثلاث مباريات ودية بدأت بمواجهة النجوم ثم الجونة وأخيراً الانتاج الحربى.

وتراجع الجهاز الفنى لفريق أسوان، عن فكرة السفر إلى الإسكندرية لاستكمال المرحلة الثانية من الإعداد، خوفاً من نوة "المكنسة" التى تسببت فى نقل نهائى دورى أبطال أفريقيا بين الأهلى والزمالك إلى القاهرة أيضاً، وقال سامى الشيشينى المدير الفنى لأسوان فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الجهاز الفنى قرر التراجع عن فكرة معسكر الأسكندرية، بسبب تغير الأحوال الجوية، وأن الفريق يبحث خلال الفترة المقبلة عن خوض لقاءات ودية لتحقيق الانسجام بين العناصر الجديدة، وهو ما قد يعيقه سوء المناخ خلال الفترة المقبلة فى الإسكندرية، ولذلك فضل أسوان استكمال معسكره بالمركز الأوليمبى.

وأكد اللواء أحمد سليمان رئيس نادى أسوان فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أنه تمت مخاطبة الشركة المسئولة عن الملعب لتجهيز أرضيته والإفادة بلائحة تأجير الملعب حتى يجهز النادى المصاريف المالية المطلوبة، كما قام مجلس إدارة أسوان أيضًا بمخاطبة شركة الكهرباء للإفادة بتكاليف إقامة المباريات ليلا، بالإضافة إلى مخاطبة الصحة والمستشفى الجامعي للتنسيق في موضوع مسحة كورونا ومواعيد الطيران الداخلى.