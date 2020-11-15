شكرا لقرائتكم محمد صلاح يتوجه إلى الجونة بسيارة معقمة..ويقيم في فيلا علي البحر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مقرب من محمد صلاح نجم المنتخب وليفربول الإنجليزي، عن أنه سافر الي الجونة بناء علي طلبه عبر سيارة مُعقمّة، وأنه سيقيم هناك في فيلا علي البحر ، وأوضح المصدر ان محمد صلاح سيقيم في الجونة لمدة ٤ او ٥ ايام قبل عمل مسحة جديدة الكشف عن شفاءه من كورونا او عدمه ، موضحا انه في حالة جيدة ولم تظهر اي أعراض عليه ويأتي سفر نجم منتخبنا الوطني للجونة لاستكمال فترة العزل الطبي هناك، وذلك بعد التشاور مع المسئولين عن العزل الصحي والحصول على موافقتهم.

وكشف شعبان بسطاوى، مدير العلاقات العامة اتحاد الكرة، أن نجم ليفربول الإنجليزي حصل على موافقة طبية لمغادرة الفندق واستكمال العزل الطبى في الجونة، مشيراً إلى أن اللاعب سيُجري مسحة طبية جديدة فى أحد المستشفيات بالغردقة، للتأكد من الشفاء قبل السفر إلى إنجلترا.

وكان الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، قال أنه تلقى مكالمة من الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، من أجل رعاية محمد صلاح، مؤكدا أن اللجنة قامت بتقييم الحالة وكان يعاني من بعض الآلام في الجسم، ولكن حالته الصحية مستقرة، وسيجرى مسحة نهاية الأسبوع.

وأشار رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إلى أن اللجنة شرحت للاعب حالته الصحية، واللاعب لن يسافر إلى الخارج وفي اليوم الخامس بداية من بداية العلاجي سيجري مسحة طبية أخري".