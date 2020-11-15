شكرا لقرائتكم إبراهيم فايق يغادر المستشفى بعد تحسن حالته الصحية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل غادر الإعلامى إبراهيم فايق، مقدم برنامج "جمهور التالتة" على قناة أون تايم سبورت، المستشفى بعد تحسن حالته الصحية عقب تعرضه لوعكة صحية، أدت إلى اعتذاره عن الظهور فى حلقة الأربعاء الماضى، بسبب المرض ليتم نقله إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة بعد تعرضه للإصابة بجلطة رئوية، قبل أن يتعافى وتحسنت حالته الصحية.

وقال إبراهيم فايق عبر حسابه الرسمى على موقع التدوينات القصيرة "تويتر":"بفضل الله وكرمه أنا بخير وخرجت من المستشفى ولا ينقصني إلا دعائكم.. فترة صعبة وأيام ثقال عشتها من الأربعاء الماضي -وقت دخولي الرعاية المركزة- ومحنة كبيرة منحني الله فيها من خزائن فضله ورحمته الكثير وإلا لما كنت اتنفس الآن".



إبراهيم فايق

وحرص عدد كبير من نجوم الرياضة المصرية، على التوافد على إبراهيم فايق من أجل زيارته والاطمئنان عليه بخلاف العديد من رسائل الدعم التى وصلت إليه من أجل الشد من أزره لعبور أزمته الصحية الحالية، والعودة سريعًا.

ويقدم الإعلامى إبراهيم فايق برنامج "جمهور التالتة" عبر قنوات أون تايم سبورتس 2 على مدار 5 أيام أسبوعيًا، بداية من الحادية عشر مساءً حتى الثانية من منتصف الليل، إلا إن الوعكة التى تعرض لها فى الأيام الأخيرة جعلته يعتذر عن الظهور فى حلقة الأربعاء الماضى قبل أن يتم نقله إلى المستشفى وتعافى مؤخراً ليغادر المستشفى.