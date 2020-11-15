شكرا لقرائتكم باتشيكو يقود مران الزمالك لأول مرة بعد العودة من الإجازة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قاد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مران الفريق للمرة الأولى بعد عودته من الإجازة التي حصل عليها مؤخرا.

وحرص باتشيكو على الاجتماع مع اللاعبين قبل انطلاق المران المقام حاليا بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي وذلك لتحفيزهم والحديث عن أهمية المرحلة المقبلة.

وأكد المدرب البرتغالي أن الجميع لديه فرصة المشاركة بشرط التركيز ولا يوجد فارق بين لاعب أساسي وغير أساسي في الزمالك.

ويستعد الفريق للمباريات المقبلة سواء ببطولة كأس مصر أو مواجهة النادي الأهلي بالمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها يوم ٢٧ نوفمبر الجاري.

حرص البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على عقد جلسة خاصة مع جهازه المعاون قبل انطلاق المران اليوم.

واتفق باتشيكو مع جهازه على البرنامج في الفترة القادمة والاستعداد سواء لبطولة كأس مصر أو نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام النادي الأهلي والمقرر له يوم ٢٧ نوفمبر الجاري.

وكان المدرب البرتغالي قد وصل القاهرة أمس بعد الإجازة التي حصل عليها مؤخرا.