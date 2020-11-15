شكرا لقرائتكم دونجا لاعب بيراميدز يؤكد إيحابية المسحة الثانية لفيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد نبيل عماد دونجا، لاعب وسط الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز، إنه خضع لمسحة طبية ثانية للكشف عن فيرس كورونا، أمس السبت، وجاءت نتيجتها "إيجابية" لتستمر إصابته بالفيرس,

أضاف دونجا في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه مازال يخضع لبروتوكول العزل المنزلي مع تلقى العلاج المحدد، داعيًا الله عز وجل أن يتم شفاه وشفاء كل مصاب على خير، موضحًا إن أعراض الإصابة بالفريس "شديدة" الألم.

وكان مسئولو نادى بيراميدز تمسكو باستمرار دونجا، رافضين فكرة الاستغناء عن خدماته خلال فترة الانتقالات الحالية، خاصة بعدما اطلع الأرجنتينى رودولفو أروابارينا المدير الفنى الجديد على التقرير الفنى، وعلم مدى أهمية اللاعب، ليبدى تمسكه باستمرار "دونجا" وعدم منح الضوء الأخضر لرحيله إلا بعد مشاهدته فى التدريبات والمباريات، حتى يتمكن من اتخاذ القرار النهائى.

وأكد مصدر مسئول بنادى بيراميدز أن دونجا سيستمر مع بيراميدز فى الموسم المقبل، خاصة أن الزمالك لم يتفاوض بشكل رسمى من أجل الحصول على خدمات اللاعب خلال فترة الانتقالات الحالية، فى الوقت الذى أبدى الخواجة الأرجنتينى تمسكه باللاعب.

ووضع مسئولو الزمالك محمد عبد العاطي، لاعب وسط وادى دجلة، ضمن دائرة الترشيحات لتدعيم خط وسط الفريق فى الموسم الجديد، حال تعثر ضم دونجا، والذى قام بالتوقيع إلى النادي الأبيض رغبة منه في ارتداء قميص الفريق على أن يتم إنهاء الصفقة مع ناديه، وهو ما يسعى مسئولو الزمالك لحسمه خلال الفترة الجارية، على أن يكون عبد العاطى حل بديل للقلعة البيضاء حال تعثر ضم دونجا من بيراميدز، مع دراسة إمكانية تسويق محمد حسن لاعب وسط الفريق الأبيض والاحتفاظ بمحمود عبد العزيز "زيزو" بعد تعافيه من إصابة الرباط الصليبى ومشاركته فى التدريبات الجماعية ليصبح جاهزًا لتدعيم خط وسط الفريق خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يتم حسم ذلك الملف بالتشاور بين إدارة الزمالك والبرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى للفريق، حيث يرغب المجلس والجهاز الفنى فى توفير أكثر من بديل للثنائى طارق حامد والتونسى فرجانى ساسى لاعبى وسط الفريق حيث تم توظيف فى المراكز الخاصة بهما عددًا من اللاعبين فى فترات مختلفة.

فيما قرر مسئولو الزمالك، قيد الثنائى أسامة فيصل وحسام أشرف، مهاجمى الفريق الصاعدين، بعد تألقهما مع الفريق الأبيض خلال مشاركتهما فى الموسم الحالى من منافسات الدورى الممتاز المنقضى، حيث سيكون الثنائى ضمن القائمة المرسلة للاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف"، للقيد فى الموسم الجديد والخاصة بمشاركة الأبيض فى النسخة المقبلة من بطولة دورى أبطال إفريقيا، التى ينافس الزمالك على لقبها فى نسختها الجارية، بعد تأهله برفقة الأهلى للنهائى الأفريقى الذى سيجمع بينهما يوم 27 من شهر نوفمبر الجارى.

ويستعد الزمالك فى الفترة الحالية لخوض مباراته أمام نادى مصر، والمقرر إقامتها يوم 21 من شهر نوفمبر الجارى، فى إطار منافسات دور الثمانية ببطولة كأس مصر، وذلك قبل خوضه مباراته المرتقبة أمام الأهلى، فى نهائى دورى أبطال إفريقيا، حيث جاء تأهل الزمالك إلى النهائى الأفريقى بعد فوزه على الرجاء المغربى، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما على ستاد القاهرة، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، بعدما فاز فى مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق، فى اللقاء الذى جمع بينهما على ستاد محمد الخامس، بالدار البيضاء، ليتأهل الأبيض بنتيجة 4 / 1 فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة، ليرافق الأهلى فى المباراة النهائية بعد فوز الأحمر على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين على ستاد محمد الخامس، بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1، فى مجموع المباراتين.