شكرا لقرائتكم منتخب الخماسي الحديث يستعد لبطولة العالم للشباب بمعسكر فى استاد القاهرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل منتخب الخماسي الحديث في معسكر مفتوح داخل ملاعب استاد القاهرة الدولي ، استعدادا لبطولة العالم للشباب والتي تستضيفها الإسكندرية في شهر فبراير المقبل ، حيث يضم منتخب الشباب كل من ، احمد أسامة الجمدي – مهند طارق شعبان – علي الدين سويلم – نور الدين كريم – ادهم هاني فودة – اياد الكاشف، وسلمي ايمن عبد المقصود – اميرة قنديل – هانيا طارق – اريج سرحان – مايا عبد السميع – دارين عسر.

ومن جانبه ، أكد شريف العريان، رئيس اتحاد الخماسى الحديث، أن بطولة العالم للشباب التى تستضيفها الإسكندرية فى شهر فبراير المقبل ستقام فى موعدها حتى الآن، مشيراً إلى أن الاتحاد الدولى للعبة شدد على إقامة البطولة فى مصر وعدم تغير موعدها، خاصة أن الاتحاد الدولى دعا الدول المشاركة فى البطولة لبدء إجراءات الحجز للسفر إلى مصر للمشاركة فى البطولة .

وأضاف رئيس اتحاد الخماسى الحديث، أن الاتحاد يعمل على إعداد اللاعبين بشكل جيد خلال الفترة الحالية، رغم أن جميع البطولات الخارجية التى تم إلغاؤها بسبب انتشار فيروس كورونا فى الموجة الثانية، وآخرها بطولة بولندا الدولية فى نوفمبر الجارى.

وقرر اتحاد الخماسى الحديث برئاسة شريف العريان، فى اجتماع مجلس الإدارة الأخير، إلغاء مشاركة منتخب الخماسى فى بطولة بولندا الدولية، المقرر إقامتها يوم 6 نوفمبرالجارى، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد فى أوروبا مرة أخرى، وذلك حرصاً على سلامة لاعبى المنتخب والجهاز الفنى .

وكان الخماسى الحديث قد اختار كل من أحمد الجندى وأحمد أشرف ومهند طارق وعلى الدين شريف من منتخب الرجال، وهايدى عادل وسلمى أيمن وأميرة قنديل وسندس طارق من منتخبات السيدات، للمشاركة فى بطولة بولندا الدولية فى أطار الاستعدادات لأولمبياد طوكيو 2021