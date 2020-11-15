شكرا لقرائتكم محمد صلاح يصل الجونة لقاء فترة العزل الصحي بعد سفر منتخب مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصل الى الجونة منذ قليل الدولي المصري محمد صلاح هدف منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي لاستكمال فترة العزل الصحي التي يقضيها حالياً بعد ثبوت إيجابية عينة فيروس كورونا منذ يومين.

وتوجه محمد صلاح صباح اليوم الى الجونة بناءاً على رغبته وبعد سماح الجهاز الطبي له بالتواجد في المدينة الساحلية لاستكمال فترة علاجه عقب تزاحم الجماهير على الفندق الذي يقيم فيه بالقاهرة الجديدة.

وكشف شعبان بسطاوى، مدير العلاقات العامة باتحاد الكرة، أن نجم ليفربول الإنجليزي حصل على موافقة طبية لمغادرة الفندق واستكمال العزل الطبى في الجونة، مشيراً إلى أن اللاعب توجه إلى الجونة بسيارة خاصة، حيث يجري مسحة طبية جديدة فى أحد المستشفيات بالغردقة، للتأكد من الشفاء قبل السفر إلى إنجلترا.

وقال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن البشرية طبيعتها ضد القيود، مشيراً إلى أنه تلقى مكالمة من الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، من أجل رعاية للاعب الدولي محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، مؤكدا أن اللجنة قامت بتقييم الحالة وكان يعاني من بعض الآلام في الجسم، ولكن حالته الصحية مستقرة، وسيجرى مسحة نهاية الأسبوع.

وتابع حسني، خلال تصريحات تليفزيونية: نتعامل مع الحالة المصابة للاعب، وأجرينا الحزمة العاجلة وذهبنا مستشفى دار الشفاء، قائلا:" عملنا الإشعة المقطعية وكانت سلمية وكان هناك نقص بسيط في كرات الدم البيضاء".

وأكمل رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، بعدها في صرف العلاج الخاص ببروتوكول فيروس كورونا، ووضعنا العلاج الذى نثق فيه وأرسلنا تقرير لنادى ليفربول وحالة اللاعب جيدة للغاية وهو فى منتنهى التعاون.

وأشار رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إلى أن اللجنة شرحت للاعب حالته الصحية، واللاعب لن يسافر إلى الخارج وفي اليوم الخامس بداية من بداية العلاجي سيجري مسحة طبية أخري".