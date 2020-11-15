الامارات | إطلاق منصة "سعودي يونايتد" ضمن حملة المملكة لاستضافة كأس آسيا 2027

شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق منصة "سعودي يونايتد" ضمن حملة المملكة لاستضافة كأس آسيا 2027 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دشن الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودي، اليوم، التحدي التفاعلي PlayItForward # عبر برنامج التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، تحت منصة "سعودي يونايتد" #SaudiUnited، ضمن حملة الاتحاد السعودي لكرة القدم لاستضافة نهائيات كأس آسيا 2027، والتي أعلن عنها رسميًّا في التاسع من سبتمبر الماضي 2020 وانطلقت تحت شعار "معاً لمستقبل آسيا"، تأكيدًا على التطلعات المستقبلية وطموحات المملكة لاستضافة البطولة لأول مرة في تاريخ الرياضة السعودية.

وانطلق تحدي PlayItForward# من قبل وزير الرياضة عبر مقطع مصور، استعرض من خلاله مهارة الـ "كيك أب" وركل الكرة دون ملامستها للأرض، ودعا عشاق ومحبي كرة القدم من جميع الأعمار لدعم حملة المملكة، من خلال استعراض مهاراتهم الكروية في مهارة الـ "كيك أب"، كلٌّ حسب استطاعته، إذ تقوم حاسبة إلكترونية من خلال حساب الحملة في إنستغرام Saudi 2027 بنشر مقاطع الفيديو الخاصة بالمشاركين باستخدام الوسم PlayItForward#، بجمع عدد الركلات المصورة وصولاً لـ 2027 ركلة، فيما يشترط التحدي أن يقوم كل مشارك بالإشارة إلى اثنين من أصدقائه لتحديهما والانضمام للحملة".

وقال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، في تصريح صحافي: "نحتفي اليوم بإطلاق حملتنا الجديدة تحت شعار "سعودي يونايتد"، بهدف جمع عشاق كرة القدم من مختلف أرجاء المملكة العربية السعودية تحت مظلة واحدة، بغض النظر عن انتمائهم لفرقهم المفضلة وأعمارهم وقدراتهم وثقافاتهم، واستنادًا لتاريخ المملكة العريق في عالم كرة القدم، وسجلها الحافل بالانتصارات الكبيرة، ومنها فوز المنتخب السعودي بكأس آسيا ثلاث مرات، وتأهله إلى نهائيات كأس العالم خمس مرات، تأتي حملة سعودي يونايتد لتوفر منصة يجتمع عبرها سكان المملكة للتعبير عن شغفهم المشترك تجاه كرة القدم".

وأضاف سموه: "نفخر بإطلاق تحدي PlayItForward# وندعو جميع سكان المملكة لمشاركتنا، والتعبير عن دعمهم لحملتنا لاستضافة كأس آسيا 2027، سواء تمكن المشاركون من القيام بركلة واحدة أو الوصول إلى مئة ركلة، حيث يمكن للجميع المشاركة دون استثناء لنتمكن معاً من تعريف قارة آسيا والعالم بأكمله بعشقنا للساحرة المستديرة، والتأكيد على شغف لاعبينا ومشجعيهم بهذه الرياضة العالمية، والإمكانات الكبيرة التي يمكن للمملكة أن تقدمها للجيل القادم من عشاق الرياضة".

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