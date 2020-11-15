الامارات | اتحاد الكرة الإماراتي يبدأ تنفيذ برنامج لقاح كورونا للاعبي الأندية

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة الإماراتي يبدأ تنفيذ برنامج لقاح كورونا للاعبي الأندية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأ اتحاد الإمارات لكرة القدم وبالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة تنفيذ برنامج جرعة لقاح "كوفيد-19" للاعبي الأندية والمنتخبات الوطنية ومنتسبي كرة القدم بالدولة، حيث تلقت الأجهزة الفنية والإدارية والطبية ولاعبو الفريق الأول وفريق الرديف بنادي شباب الأهلي للقاح الفيروس خلال الأيام الماضية.

وأكد الأمين العام لاتحاد الكرة محمد عبدالله هزام الظاهري في بيان صحافي أن برنامج اللقاح يأتي في إطار حرص مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس مجلس الإدارة على تنفيذ قرارات الجهات المختصة بالدولة حفاظاً على سلامة كل أفراد المجتمع، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة التي جعلت دولة الإمارات نموذجاً مشرفاً للتصدي لتداعيات الجائحة بكفاءة عالية.

وأضاف بن هزام، أن برنامج اللقاح يستهدف تلقى الفريق الأول لدوري المحترفين والدرجة الأولى والرديف بأندية الدولة للقاح وفق جدول زمنى محدد، بدأ بنادي شباب الأهلى خلال الأيام القليلة الماضية، ومستمرون في عملية تنفيذه لكافة أندية الدولة، ضمن أولويات اتحاد الكرة في المحافظة على صحة وسلامة كافة منتسبي نشاط كرة القدم الإماراتية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news