شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يدعم ٣ أندية للصعود إلى الدوري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، تقديم الدعم المادي والمعنوي للرياضة بمطروح، حتى تحتل الفرق الرياضية مكانتها بين الأندية المصرية، خاصة مع مشاركة 3 فرق من مطروح بالدوري الممتاز ب، بعد صعود نادي الجزيرة بجانب فريقي الحمام والرجاء.

جاء ذلك خلال لقاء اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، مساء أمس السبت، برؤساء أندية فرق مطروح بالدورى الممتاز ب، وهم: نور رسلان، رئيس نادي الحمام، وسعد أبوصندوق، رئيس نادي الرجاء، وحمدي حفيظ، رئيس نادي الجزيرة، وبحضور مدير عام الشباب والرياضة.

وصدّق محافظ مطروح على دعم 400 ألف جنيه للفرق الثلاث، بواقع 100 ألف جنيه لنادي الحمام، و100 ألف جنيه لنادى الرجاء، بالإضافة إلى 200 ألف جنيه دعم لنادى الجزيرة، لاستكمال مسيرته بالدوري الممتاز ب بعد الصعود المشرف هذا الموسم.

وأكد المحافظ استمرار الدعم مع تحقيق النتائج الطيبة والحفاظ على المستوى خلال مسيرة الدوري التي ستبدأ في 25 نوفمبر الجاري، وأهمية استغلال إمكانيات الأندية في تحقيق زيادة مواردها الاقتصادية، متمنيًا لهم التوفيق وتحقيق أفضل النتائج في مسابقة الدوري الممتاز ب لكرة القدم الموسم القادم.