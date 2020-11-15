شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يكشف تطورات الحالة الصحية لمحمد صلاح والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن محمد صلاح قيمة كبيرة جدًا، وخير سفير للكرة والرياضة المصرية.
وكشف، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، عن آخر تطورات حالة محمد صلاح الصحية، مؤكدًا أنه على أفضل ما يكون رغم إيجابية عينته لفيروس كورونا.
وأضاف: «الحمد لله لم تظهر على صلاح أي أعراض، ما يعني أنه سيتعافى من الفيروس خلال أيام قليلة، وسيمارس تدريباته وحياته بشكل طبيعي في غضون أسبوع».
وقال «صبحي»: «نحن على تواصل دائم مع صلاح، ونطمئن عليه بشكل يومي، خصوصًا أنه ملتزم للغاية بإجراءات العزل والحجر الصحي داخل غرفته الخاصة بأحد الفنادق».
واستضافت «المصري اليوم» وزير الشباب والرياضة في ندوة موسعة، اليوم الأحد، بمقر الجريدة، بحضور عبداللطيف المناوي، رئيس التحرير، العضو المنتدب، وبحضور القسم الرياضي برئاسة محمد الشرقاوي.
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