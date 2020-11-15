شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحي: واثقون في قدرة المنتخب الوطني على إسعاد الجماهير المصرية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن المنظومة الرياضية تأثرت بكورونا، بما فيها الألعاب الجماعية والفردية والمنتخبات.
وراهن «صبحي»، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، خلال الندوة التي حضرها، اليوم الأحد، بمقر الجريدة، على ثقته في عدم تأثر المنتخب بكورونا، قائلًا: «لدينا ثقة في الجهاز الفني والمنتخب واللجنة الخماسية، وقدرتهم على تحقيق طموحات الشعب المصري وإسعاد الجماهير».
واستضافت «المصري اليوم»، وزير الشباب والرياضة في ندوة موسعة، اليوم الأحد، بمقر الجريدة، بحضور عبداللطيف المناوي، رئيس التحرير، العضو المنتدب، وبحضور القسم الرياضي برئاسة محمد الشرقاوي.
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