شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يعلن الموقف النهائي لانتخابات اتحاد الكرة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الدولة المصرية ووزارة الشباب والرياضة مع أي قرار للاتحاد الدولي «فيفا» بشأن موعد إجراء انتخابات مجلس إدارة جديد للجبلاية.
وقال «صبحي»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»: «فيفا يستحق منا الشكر على مساعدته لنا في تجاوز العام الماضي بلجنة مؤقتة، أما بخصوص الانتخابات والدعوة للجمعية العمومية، فنحن ملتزمون أيضًا بقرار فيفا والموعد الذي ستحدده لانتخاب مجلس جديد، ولا توجد لدينا أي مشكلة في إجراء الانتخابات، وفقًا للموعد الذي سيخبرنا به الاتحاد الدولي».
واستضافت «المصري اليوم» وزير الشباب والرياضة في ندوة موسعة، اليوم الأحد، بمقر الجريدة، بحضور عبداللطيف المناوي، رئيس التحرير، العضو المنتدب، وبحضور القسم الرياضي برئاسة محمد الشرقاوي.
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