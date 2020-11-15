شكرا لقرائتكم خبر عن هاميلتون على عرش «فورمولا 1» التاريخي ويعادل رقم شوماخر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس بسباق جائزة تركيا الكبرى، اليوم الأحد، ليتوج بلقب بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات للمرة السابعة ويعادل الرقم القياسي العالمي المسجل باسم الأسطورة الألماني المعتزل مايكل شوماخر، ويصبح السائق الأكثر نجاحا طوال تاريخ السباقات.

وحقق هاميلتون (35 عاما) هذا الانجاز في أجواء باردة وماطرة وعلى حلبة زلقة في مدينة إسطنبول، بعدما تفوق بلفة كاملة على زميله في الفريق الفنلندي فالتيري بوتاس الذي كان منافسه الوحيد على اللقب.

وتراجع بوتاس بعد أن انزلقت سيارته في اللفة الأولى من السباق.

وأصبح هاميلتون الآن يتفوق على جميع أقرانه في عدد مرات الفوز في السباقات وعدد مرات الانطلاق من المركز الأول وعدد مرات الصعود على منصة التتويج.